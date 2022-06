Pubblicità

La Gazzetta dello Sport

È bellissimo', dice) abbina sfide che non sono solo le temperature alCircolo Polare Artico. Certo, anche nella Vendée Globe, la rotta per doppiare Capo Horni concorrenti a scendere ...È bellissimo', dice) abbina sfide che non sono solo le temperature alCircolo Polare Artico. Certo, anche nella Vendée Globe, la rotta per doppiare Capo Horni concorrenti a scendere ... Pedote porta l’Italia nella Vendée Arctique, la sfida al Grande Nord E’ l’unico italiano fra i 25 skipper solitari al via in questa solitaria che deve fare il giro dell’Islanda e tornare a Les Sables d’Olonne ...