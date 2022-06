Palermo, Salvini e Ucraina: cosa ha detto Berlusconi dopo il voto (Di domenica 12 giugno 2022) (Adnkronos) – dopo il voto per il referendum sulla giustizia presso il seggio di via Ruffini, arriva il commento di Silvio Berlusconi sugli arresti dei candidati di Forza Italia e Fdi a Palermo: “Questi arresti di candidati un giorno o due prima delle elezioni, potevano anche aspettare due giorni dopo, questa è sempre la storia della giustizia politicizzata che non è morta”. “Mi sembra che sia una polemica del tutto inutile e senza senso”, dice poi il leader di Forza Italia commentando le polemiche sul mancato viaggio di Salvini a Mosca. “La crisi Ucraina? Ho pensato che se io fossi stato Presidente della Repubblica, sarei potuto andare a Mosca, e ripetere con Putin quello che ho fatto nel 2008”, ha poi aggiunto il leader azzurro. E , commenta: L'articolo ... Leggi su italiasera (Di domenica 12 giugno 2022) (Adnkronos) –ilper il referendum sulla giustizia presso il seggio di via Ruffini, arriva il commento di Silviosugli arresti dei candidati di Forza Italia e Fdi a: “Questi arresti di candidati un giorno o due prima delle elezioni, potevano anche aspettare due giorni, questa è sempre la storia della giustizia politicizzata che non è morta”. “Mi sembra che sia una polemica del tutto inutile e senza senso”, dice poi il leader di Forza Italia commentando le polemiche sul mancato viaggio dia Mosca. “La crisi? Ho pensato che se io fossi stato Presidente della Repubblica, sarei potuto andare a Mosca, e ripetere con Putin quello che ho fatto nel 2008”, ha poi aggiunto il leader azzurro. E , commenta: L'articolo ...

