Palermo-Padova, Zaccardo: “Amico di Oddo ma il mio cuore è rosanero. Il Barbera…” (Di domenica 12 giugno 2022) Le dichiarazioni dell'ex Palermo, Cristian Zaccardo, circa la finale playoff tra i rosanero e il Padova di Massimo Oddo Leggi su mediagol (Di domenica 12 giugno 2022) Le dichiarazioni dell'ex, Cristian, circa la finale playoff tra ie ildi Massimo

Pubblicità

PadovaCalcio : #Palermo-#Padova, Numeri Statistiche Curiosità della Finale Playoff: 53 precedenti, 18 in A. Bilancio di 22 vittori… - PadovaCalcio : #MatchDay ?? #Palermo - #Padova ?? Finale Ritorno Playoff Serie C ? h 21:15 ??? stadio Barbera ?? Radiowebcronac… - Palermofficial : ?? FULL TIME PADOVA 0 - PALERMO 1 ?? #siamoaquile ?? #PadPal @LegaProOfficial - gazzo1966 : @CarloCalenda Stasera Palermo Padova finale play off per la B … ?? - RaiNews : La sfida finale per l'accesso alla Serie B #PalermoPadova -