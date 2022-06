Palermo-Padova, Ronaldo espulso per una testata: decisivo il Var (Di domenica 12 giugno 2022) Var decisivo in Palermo-Padova, finale di ritorno dei playoff della Serie C 2021/2022. Al minuto 56 del secondo tempo infatti Ronaldo è stato espulso dopo un check per una testata a gioco fermo ai danni di un avversario, su sviluppi di un calcio d’angolo non ancora battuto. Grandi proteste da parte del diretto interessato, ma le immagini lasciano davvero pochi dubbi. Netta la testata e giusta anche la decisione dell’arbitro Perenzoni di non concedere il calcio di rigore, dal momento che l’infrazione è avvenuta quando il pallone non era ancora in gioco. Serve un’impresa adesso al Padova, sotto di due gol e di un uomo nell’ambito del doppio confronto. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 12 giugno 2022) Varin, finale di ritorno dei playoff della Serie C 2021/2022. Al minuto 56 del secondo tempo infattiè statodopo un check per unaa gioco fermo ai danni di un avversario, su sviluppi di un calcio d’angolo non ancora battuto. Grandi proteste da parte del diretto interessato, ma le immagini lasciano davvero pochi dubbi. Netta lae giusta anche la decisione dell’arbitro Perenzoni di non concedere il calcio di rigore, dal momento che l’infrazione è avvenuta quando il pallone non era ancora in gioco. Serve un’impresa adesso al, sotto di due gol e di un uomo nell’ambito del doppio confronto. SportFace.

