Palermo-Padova, Brunori a terra in area: contrasto con Ronaldo, rosanero chiedono rigore (Di domenica 12 giugno 2022) Nemmeno dieci minuti di gioco e ci sono subito polemiche in Palermo-Padova, finale di ritorno dei playoff della Serie C 2021/2022. Grandi proteste dei padroni di casa e degli oltre 34mila del “Barbera” per un presunto fallo ai danni di Brunori da parte di Ronaldo, che dopo aver perso palla in zona pericolosissima recupera e contrasta l’attaccante del Palermo, che finisce a terra. Per l’arbitro Perenzoni non c’è nulla, le immagini però sembrano evidenziare un contatto abbastanza evidente tra le gambe dei due giocatori. Rimangono tanti dubbi sulla scelta del direttore di gara, che comunque sembra aver scelto un metro di giudizio molto “inglese”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 12 giugno 2022) Nemmeno dieci minuti di gioco e ci sono subito polemiche in, finale di ritorno dei playoff della Serie C 2021/2022. Grandi proteste dei padroni di casa e degli oltre 34mila del “Barbera” per un presunto fallo ai danni dida parte di, che dopo aver perso palla in zona pericolosissima recupera e contrasta l’attaccante del, che finisce a. Per l’arbitro Perenzoni non c’è nulla, le immagini però sembrano evidenziare un contatto abbastanza evidente tra le gambe dei due giocatori. Rimangono tanti dubbi sulla scelta del direttore di gara, che comunque sembra aver scelto un metro di giudizio molto “inglese”. SportFace.

Pubblicità

AlfredoPedulla : Il presidente #Ghirelli si dice commosso per aver visto i tifosi di #Palermo e #Padova insieme in pizzeria. Noi sar… - ilfoglio_it : A Palermo si è registrato il caos seggi causa partita Palermo-Padova che vale la serie B. Nella città del Veneto ne… - PadovaCalcio : #Palermo-#Padova - PadovaCalcio : #Palermo-#Padova parziale 1-0 22° Fallo di mano di Pelagatti in area: rigore assegnato al Palermo GOL DEL PALERMO:… - stefanociavatta : Con la prima serata di Palermo Padova la Rai finalmente sdogana il campionato degli invisibili -