Palermo; caos seggi; Procura valuta ipotesi reato (Di domenica 12 giugno 2022) La Procura di Palermo valuterà le segnalazioni che sono state inviate dal Comune sul caos seggi determinato dalla decisione di decine di presidenti di di dare forfait. I reati che potrebbero ...

Agenzia_Ansa : Da oltre otto ore centinaia di persone, selezionate come scrutatori, sono bloccate nelle scuole a Palermo che sono… - AlexBazzaro : Ma sul caos seggi a #palermo il Ministro Lamorgese pensa di dire qualcosa o è troppo impegnata a creare una nuova i… - fattoquotidiano : Amministrative, caos a Palermo: all’apertura dei seggi mancano 50 presidenti di sezione. Il Comune: “Nominiamo funz… - FabioRoscioli : RT @AlexBazzaro: “Il caos di #Palermo non sarebbe accaduto col voto elettronico” Ci sono persone che vedono in ogni porcata l’occasione pe… - Grand_Battery : RT @lucianoghelfi: Alle 8 a #Palermo il caos #seggi continua: mancano ancora una cinquantina di presidenti e le sezioni elettorali non hann… -