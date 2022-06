Paige: “Non me ne vado perché voglio, è solo che non vogliono rinnovarmi il contratto” (Di domenica 12 giugno 2022) Paige diventerà free agent alla scadenza del suo contratto con la WWE il 7 luglio, come da lei stessa annunciato in un comunicato sui social. Durante un recente streaming su Twitch, l’Anti Diva ha fatto un po’ luce sul suo addio a Stamford, e della decisione della WWE di non rinnovarle il contratto. Nessun rancore Paige ha detto di essere grata alla WWE perché l’ha aiutata molto, non solo nel wrestling: le ha procurato un terapeuta mentre lottava contro i problemi di alcolismo e ha continuato a pagarla dopo l’intervento al collo. Paige ha detto di sentirsi però come se avesse ancora molto da dare, e di sentirsi in grado di fare promo e di ricoprire un ruolo da manager: “È quello che è. Non me ne vado perché lo ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 12 giugno 2022)diventerà free agent alla scadenza del suocon la WWE il 7 luglio, come da lei stessa annunciato in un comunicato sui social. Durante un recente streaming su Twitch, l’Anti Diva ha fatto un po’ luce sul suo addio a Stamford, e della decisione della WWE di non rinnovarle il. Nessun rancoreha detto di essere grata alla WWEl’ha aiutata molto, nonnel wrestling: le ha procurato un terapeuta mentre lottava contro i problemi di alcolismo e ha continuato a pagarla dopo l’intervento al collo.ha detto di sentirsi però come se avesse ancora molto da dare, e di sentirsi in grado di fare promo e di ricoprire un ruolo da manager: “È quello che è. Non me nelo ...

