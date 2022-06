Pacifico (ma non troppo). La mossa di Tokyo per evitare l’escalation (Di domenica 12 giugno 2022) Nobuo Kishi, ministro della Difesa giapponese, ha dichiarato domenica di aver concordato con il suo omologo cinese, Wei Fenghe, di promuovere il dialogo e gli scambi. Il Giappone ha messo in guardia contro i tentativi della Cina di cambiare lo status quo nel Mar Cinese Meridionale e Orientale e ha dichiarato che la pace e la sicurezza dello Stretto di Taiwan sono importanti non solo per il Giappone ma anche per la comunità internazionale, ha dichiarato Kishi ai giornalisti dopo il bilaterale a Singapore. Anche Lloyd Austin, segretario alla Difesa statunitense, ha sottolineato la necessità di mantenere aperti i canali di comunicazione con la Cina per evitare che la situazione degeneri a causa di difficoltà nel dialogo tra le parti. “Dobbiamo avere una comunicazione schietta”, ha spiegato Kishi invitando le autorità di Pechino all’autocontrollo nei mari ed esprimendo ... Leggi su formiche (Di domenica 12 giugno 2022) Nobuo Kishi, ministro della Difesa giapponese, ha dichiarato domenica di aver concordato con il suo omologo cinese, Wei Fenghe, di promuovere il dialogo e gli scambi. Il Giappone ha messo in guardia contro i tentativi della Cina di cambiare lo status quo nel Mar Cinese Meridionale e Orientale e ha dichiarato che la pace e la sicurezza dello Stretto di Taiwan sono importanti non solo per il Giappone ma anche per la comunità internazionale, ha dichiarato Kishi ai giornalisti dopo il bilaterale a Singapore. Anche Lloyd Austin, segretario alla Difesa statunitense, ha sottolineato la necessità di mantenere aperti i canali di comunicazione con la Cina perche la situazione degeneri a causa di difficoltà nel dialogo tra le parti. “Dobbiamo avere una comunicazione schietta”, ha spiegato Kishi invitando le autorità di Pechino all’autocontrollo nei mari ed esprimendo ...

Pubblicità

Risorgiamo : @NostraD64669142 No, dovrebbe avvenire TUTTO in modo MOLTO pacifico! Si sta semplicemente finendo di demolire ciò… - animaleuropeRMP : @_Chiara_Mente_ @LaCentralinista @andinika7 Esatto. E poi che carne? Il pollo ma ruspante . O il maiale una volta l… - Nanenmonio1 : RT @gare59: Eravamo un paese pacifico e non beligerante in cambio avevamo energia a basso costo, export contratti e occupazione ! Poi sono… - LuigiIvanV : RT @gare59: Eravamo un paese pacifico e non beligerante in cambio avevamo energia a basso costo, export contratti e occupazione ! Poi sono… - FRANCESC0PAGANO : RT @Focus_it: Avete mai sentito parlare di Pingelap, l’isola in mezzo al Pacifico dove gli abitanti non vedono i colori? -