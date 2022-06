Outdoor | sostenibilità e interiors artistici

Leggi su panorama

(Di domenica 12 giugno 2022) La Design week si apre come una ‘Scatola Magica’, come la sua rappresentazione cinematografica introduttiva presso Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale, dove poter visionare 11 film d’autore realizzati da grandi firme della regia italiana, Francesca Archibugi, Pappi Corsicato, Davide Rampello, Wilma Labate, Bruno Bozzetto, Luca Lucini, Claudio Giovannesi, Gianni Canova, Donato Carrisi, Daniele Ciprì, Stefano Mordini. Il progetto, ideato da Rampello & Partners Creative Studio, è situato all’interno di una gigantesca camera oscura ? un parallelepipedo di 6m di altezza per 24m di profondità ? che invita lo spettatore al peregrinare emozionale fra gli appuntamenti e gli eventi di questa interessantissima settimana milanese. Davide Rampello stesso spiega: “Abbiamo immaginato di inventare un ‘dizionario visionario’ della creatività italiana che coniuga la magia del cinema con quella ...