Osce nella bufera | “Ha abbandonato lo staff ucraino al suo destino”

(Di domenica 12 giugno 2022) Mentre la Russia stava ammassando le sue truppe lungo i confini orientali dell’Ucraina, l’, ovvero l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, pensava bene di indire a Kiev una conferenza sulla prevenzione del traffico illegale di armi. Lo scorso 15 febbraio, e cioè nove giorni prima dello scoppio della guerra, la capitale ucraina InsideOver.

Von der Leyen è arrivatacapitale ucraina in treno e senza preannunciare la sua missione per ... 10:29 Ucraina, Politico: "ha abbandonato lo staff locale" Il ritiro del personale della ...Dal suo canto, l'dichiara che le difficoltà nel ritiro dalla missione di monitoraggio non sono ... Secondo quanto sostenuto da Rogov, più di 70.000 persone avrebbero presentato domanda... Lo scandalo dell’Osce: «Ha abbandonato lo staff ucraino nelle mani russe» Le denunce all’Organizzazione per la sicurezza in Europa: ha evacuato i funzionari internazionali senza preoccuparsi di quelli locali. Molti arrestati dai filo-Mosca ...Il caffè era buono, le hostess erano gentili, le brochure eleganti. Delegati in grisaglia, funzionarie con tacco&tailleur. «15 febbraio 2022. Prima Conferenza dell’Osce sulla prevenzione del traffico ...