Nuoto paralimpico | Mondiali 2022 | pioggia di medaglie per gli azzurri nel day-1 Italia in testa al medagliere!

(Di domenica 12 giugno 2022) Hanno preso il via quest’oggi idisull’isola di Madeira (Portogallo) presso la piscina Penteada Swimming Pool Complex della città di Funchal. Tanti gliimpiegati in vasca e i riscontri sono stati davvero notevoli, confermando la tendenza che già era emersa nel corso delle Paralimpiadi di Tokyo dell’anno scorso. Non a caso, al termine del day-1, la selezione tricolore si è portata a casa sei ori, tre argenti e quattro bronzi ed è inalre. Prima Finale e primo oro per glicon Alberto Amodeo che nei 400 stile libero S8 ha vinto la prova in 4:27.76 a precedere i due americani Matthew Torres (4:27.84) e Robert Griswold (4:33.37). Nella stessa specialità al femminile, Francesca Xenia Palazzo si è tinta d’argento con ...