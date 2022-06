Non rispondeva alle chiamate, 28enne di Aquilonia trovato morto a Torino (Di domenica 12 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAquilonia (AV) – Un 28enne di Aquilonia è stato trovato morto in casa a Torino. L’allarme è scattato quando la madre non riusciva più a mettersi in contatto con il ragazzo. La sala operativa del Comando di via Zigarelli ha immediatamente comunicato con il comando torinese, che ha subito inviato una squadra. Purtroppo il personale dei Vigili del Fuoco ha rinvenuto il corpo del ventottenne irpino privo di vita. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 12 giugno 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(AV) – Undiè statoin casa a. L’allarme è scattato quando la madre non riusciva più a mettersi in contatto con il ragazzo. La sala operativa del Comando di via Zigarelli ha immediatamente comunicato con il comando torinese, che ha subito inviato una squadra. Purtroppo il personale dei Vigili del Fuoco ha rinvenuto il corpo del ventottenne irpino privo di vita. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

