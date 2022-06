"No all'ingresso Nato". La Finlandia pronta al passo indietro: l'annuncio esplosivo, qual è il rischio (Di domenica 12 giugno 2022) La Finlandia non entrerà a far parte della Nato senza la Svezia. Ad annunciarlo è stato il presidente finlandese Sauli Niinisto in una conferenza stampa con il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg. "Il caso della Svezia è anche il nostro. Ciò significa che andiamo avanti di pari passo", ha affermato Niinisto citato dia media locali. Stoccolma rischia il rinvio dell'ingresso nell'Alleanza a causa dei suoi problemi con Ankara. Per questo motivo Helsinki è pronta al passo indietro: "qualora la Svezia non entrasse nella Nato, non entriamo nemmeno noi" Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha affermato che la Turchia ha "legittime preoccupazioni" per il terrorismo e altre questioni, ... Leggi su iltempo (Di domenica 12 giugno 2022) Lanon entrerà a far parte dellasenza la Svezia. Ad annunciarlo è stato il presidente finlandese Sauli Niinisto in una conferenza stampa con il segretario generale dellaJens Stoltenberg. "Il caso della Svezia è anche il nostro. Ciò significa che andiamo avanti di pari", ha affermato Niinisto citato dia media locali. Stoccolma rischia il rinvio dell'nell'Alleanza a causa dei suoi problemi con Ankara. Per questo motivo Helsinki èal: "ora la Svezia non entrasse nella, non entriamo nemmeno noi" Il segretario generale dellaJens Stoltenberg ha affermato che la Turchia ha "legittime preoccupazioni" per il terrorismo e altre questioni, ...

