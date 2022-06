NJPW | Jay White batte Okada e scrive la storia | diventa il nuovo campione IWGP

(Di domenica 12 giugno 2022) Clamoroso risultato a Dominion, il secondo show più importante dell’anno per ladopo Wrestle Kingdom. Quest’anno l’incontro principale di Dominion è stato Jayche ha sfidato Kazuchikaper l’World Heavyweight Championship. Prima dell’incontro, Jayaveva ottenuto 3 vittorie controe una sola sconfitta contro il Rainmaker. Non è la prima volta che Jaysconvolge il mondo del wrestling. Anzi, ci ha ormai abituati alle sue imprese. La sua prima vittoria importante è stata contro Kenny Omega per l’United States Championship nel 2018. La seconda è stata contro Hiroshi Tanahashi per l’Heavyweight Championship nel 2019. Ora, nel 2022, Jayha sconvolto nuovamente ...

Pubblicità

TSOWrestling : Main Event scioccante a #njdominion, la strada verso #ForbiddenDoor ha inizio // #TSOW #TSOS -

The Shield Of Wrestling

Annunciato un mega show tra AEW eAl momento non sono ancora stati annunciati i match che ...White e Minoru Suzuki su tutti, apparire più volte nelle puntate di Rampage e Dynamite. Tra i ... Jay White ha sconfitto Kazuchika Okada a NJPW Dominion Clamoroso risultato a Dominion, il secondo show più importante dell'anno per la NJPW dopo Wrestle Kingdom. Quest'anno l'incontro principale di Dominion è stato Jay White che ha sfidato Kazuchika Okada ...It's a new era for NJPW and the Switchblade Jay White; at Dominion, he was crowned the new IWGP World Heavyweight Champion.