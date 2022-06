Nelle scuole italiane uno studente su 7 non frequenta religione (Di domenica 12 giugno 2022) Il ministero dell'Istruzione risponde alle richieste di Uaar e OnData. Ma cos'è ci dicono questi dati? Wired ha provato a correlarli e raccontare i cambiamenti della società italiana Leggi su wired (Di domenica 12 giugno 2022) Il ministero dell'Istruzione risponde alle richieste di Uaar e OnData. Ma cos'è ci dicono questi dati? Wired ha provato a correlarli e raccontare i cambiamenti della società italiana

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Da oltre otto ore centinaia di persone, selezionate come scrutatori, sono bloccate nelle scuole a Palermo che sono… - riotta : Combattere la disinformazione dove conta: nella società, nei media, nella politica, nelle scuole, nelle università.… - palmerose : RT @riotta: Combattere la disinformazione dove conta: nella società, nei media, nella politica, nelle scuole, nelle università. @IDMO_it - elios_skia : RT @Agenzia_Ansa: Da oltre otto ore centinaia di persone, selezionate come scrutatori, sono bloccate nelle scuole a Palermo che sono sede d… - Ilmarchese15 : RT @dottorbarbieri: ???? Da 8 ore centinaia di persone, selezionate come scrutatori, sono bloccate nelle scuole a Palermo, che sono sede di s… -