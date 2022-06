Pubblicità

reportrai3 : Jonas Ohman è il leader dell’organizzazione Blue Yellow, nata nel 2014, stesso anno dell'annessione della Crimea e… - Tg3web : Nel Donbass si combatte ma la vita va avanti e si moltiplicano i matrimoni tra le file dell'esercito amori spesso n… - Tg3web : La guerra in Ucraina. Continua l'offensiva russa nel Donbass, il presidente Zelensky ribadisce: 'Teniamo duro, fare… - castelcivita48 : RT @AleksL74: musica, poesia, letteratura, cinema, sono merda purissima e quel poco che c'è di buono è sicuramente di origine ucraina e i r… - jena_plissken21 : RT @AleksL74: musica, poesia, letteratura, cinema, sono merda purissima e quel poco che c'è di buono è sicuramente di origine ucraina e i r… -

Corriere della Sera

...pesante anche con minacce fisiche lo stesso presidente eletto." Ritiene condivisibile il concetto di "Guerra per procura" usato da più parti per definire l'attuale conflitto in Ucraina e...Per resistere, l'Ucraina chiede all'Occidente consegne più rapide di armi pesanti. Secondo un consigliere del governo di Kiev, la Russia spara fino a 50.000 colpi di artiglieria al giorno. Nel Donbass la guerra elettronica dei russi ha «accecato» gli ucraini Draghi, Macron e Scholz sono pronti ad andare insieme a Kiev per incontrare Zelensky prima del vertice del G7 in programma dal 26 giugno, secondo la stampa tedesca. Ieri a Kiev la visita a sorpresa de ...Almeno 300 mila tonnellate di grano sarebbero state distrutte dai bombardamenti russi solo nel porto di Mykolaiv, e altre migliaia sarebbero state rubate dai granai del Donbass per partire alla volta ...