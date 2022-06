Nazionale, anche Pobega lascia il raduno, Tonali resta nonostante la squalifica (Di domenica 12 giugno 2022) Dopo la gara di ieri, il Ct della Nazionale Mancini aveva annunciata la partenza di Florenzi. Oggi, un altro azzurro lascia il raduno: stiamo parlando del centrocampista Tommaso Pobega. Il giocatore del Torino è infortunato, e rientrerà in Piemonte per le cure necessarie. Chi invece rimane in gruppo, è Tonali che, nonostante la squalifica che gli farà saltare il match con la Germania, ha comunque deciso di non lasciare i compagni. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 12 giugno 2022) Dopo la gara di ieri, il Ct dellaMancini aveva annunciata la partenza di Florenzi. Oggi, un altro azzurroil: stiamo parlando del centrocampista Tommaso. Il giocatore del Torino è infortunato, e rientrerà in Piemonte per le cure necessarie. Chi invece rimane in gruppo, èche,lache gli farà saltare il match con la Germania, ha comunque deciso di nonre i compagni. SportFace.

