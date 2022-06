Pubblicità

cmdotcom : #Napoli, rivoluzione in difesa: vicinissimo #Ostigard. La verità sul rinnovo di #Koulibaly e l’assalto a #Kim… - sportli26181512 : Napoli, rivoluzione in difesa: vicinissimo Ostigard. La verità sul rinnovo di Koulibaly e l’assalto a Kim: Leo Skir… - sbronzatissimo : Io uno volta ho ordinato la pizza con l’ananas in una pizzeria a Napoli #Ruggeri #Redronnie #ribelle #punk #rivoluzione - Yogaolic : RT @rep_napoli: Eleonora Pimentel Fonseca, la rivoluzione delle donne a Napoli [di Bianca De Fazio] - rep_napoli : Eleonora Pimentel Fonseca, la rivoluzione delle donne a Napoli [di Bianca De Fazio] -

La Repubblica

Tra le "vittime" illustri del decreto Silvio Berlusconi, l'ex sindaco di(ed ex pm) Luigi De ... Non è una, è solo un piccolo passo. Ma nella giusta direzione.L'anno scorso ha provato a cedere qualcuno il, senza trovare però acquirenti capaci di soddisfare le richieste per i propri gioielli, così ... Un anno dopo però laè partita e ... Eleonora Pimentel Fonseca, la rivoluzione delle donne a Napoli Il Napoli potrebbe andare incontro ad una vera e propria rivoluzione per quel che riguarda gli esterni offensivi. A scriverlo è La Gazzetta dello Sport ...Movimenti in casa Napoli. La finestra di mercato che sta per aprire i battenti si preannuncia più viva che mai per gli azzurri.