Napoli, Pedullà: “Ostigard? Ad oggi c’è distanza, non siamo allo scambio dei documenti” (Di domenica 12 giugno 2022) Napoli Ostigard – Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni, attraverso il proprio sito ufficiale, sulla trattativa tra Napoli ed Ostigard. Ecco quanto affermato sul promettente difensore norvegese. “Leo Skiri Ostigard è un difensore che piace molto (da oltre un mese) al Napoli, a prescindere delle evoluzioni legate a Kalidou Koulibaly. Le prestazioni del classe ‘99 non sono passate inosservate durante la parantesi con il Genoa, adesso bisogna trattare con il Brighton e non siamo ancora in una fase avanzatissima della trattativa. Nel senso che il Napoli ha offerto 3 milioni, mentre la richiesta è di 6 milioni più bonus. Il Napoli continuerà a seguire ... Leggi su seriea24 (Di domenica 12 giugno 2022)– Alfredo, giornalista ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni, attraverso il proprio sito ufficiale, sulla trattativa traed. Ecco quanto affermato sul promettente difensore norvegese. “Leo Skiriè un difensore che piace molto (da oltre un mese) al, a prescindere delle evoluzioni legate a Kalidou Koulibaly. Le prestazioni del classe ‘99 non sono passate inosservate durante la parantesi con il Genoa, adesso bisogna trattare con il Brighton e nonancora in una fase avanzatissima della trattativa. Nel senso che ilha offerto 3 milioni, mentre la richiesta è di 6 milioni più bonus. Ilcontinuerà a seguire ...

Pubblicità

serie_a24 : #Napoli, Pedullà: “Ostigard? Ad oggi c’è distanza, non siamo allo scambio dei documenti” - infoitsport : Pedullà: “Ostigard Napoli, ma quale chiusura. Ecco come stanno le cose” - napolipiucom : Pedullà: 'Ostigard Napoli, ma quale chiusura. Ecco come stanno le cose' #CalcioNapoli #calciomercatonapoli #napoli… - infoitsport : Ostigard-Napoli, Pedullà: 'C'è distanza sulle cifre con il Brighton. I dettagli' - pianetagenoa : Pedullà: «Ostigard, c’è distanza tra Napoli e Brighton» - -