Napoli | frontale tra due auto | una prende fuoco | un morto e due feriti gravi

(Di domenica 12 giugno 2022) Une dueè il bilancio di un incidente stradale verificatosi intorno alle 5.30 a Licola, nel comune di Giugliano. In via San Nullo due, una Panda e una Clio, si sono scontrate ...

Nella Panda c'erano quattro persone, sono state tutte trasportate negli ospedali di Giugliano, Frattamaggiore e ... Un morto e due feriti gravi è il bilancio di un incidente stradale verificatosi intorno alle 5.30 a Licola, nel comune di Giugliano. In via San Nullo due auto, una Panda e una Clio, si ... Napoli, 12 giugno 2022 - Ancora sangue sulle strade di Napoli. Un morto e 4 feriti è il pesante bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina a Licola, frazione di Giugliano in Campania (N ...