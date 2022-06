Mountain Bike, Coppa del Mondo 2022: Mathias Flückiger vince a Leogang, Braidot ottavo (Di domenica 12 giugno 2022) Cala il sipario sulla prova maschile di Cross Country a Leogang, appuntamento valevole per la quarta tappa di Coppa del Mondo di Mountain Bike. A trionfare nel percorso austriaco è lo svizzero Mathias Flückiger, autore di un grandissimo ultimo giro che gli ha permesso di staccare il campione del Mondo in carica Nino Schurter, alla fine dunque secondo. 1:15:31 il tempo conclusivo di Flückiger, mentre termina in 1:15:37 l’altro svizzero Schurter. Terza posizione per il sudafricano Alan Hatherly a 39” dalla vetta, quarta per il rumeno Vlad Dascalu a 45” e quinta per il francese Maxime Marotte a 1’09”. Il primo degli italiani è Luca Braidot, ottavo a 2’03” da Flückiger. Per quanto ... Leggi su oasport (Di domenica 12 giugno 2022) Cala il sipario sulla prova maschile di Cross Country a, appuntamento valevole per la quarta tappa dideldi. A trionfare nel percorso austriaco è lo svizzero, autore di un grandissimo ultimo giro che gli ha permesso di staccare il campione delin carica Nino Schurter, alla fine dunque secondo. 1:15:31 il tempo conclusivo di, mentre termina in 1:15:37 l’altro svizzero Schurter. Terza posizione per il sudafricano Alan Hatherly a 39” dalla vetta, quarta per il rumeno Vlad Dascalu a 45” e quinta per il francese Maxime Marotte a 1’09”. Il primo degli italiani è Lucaa 2’03” da. Per quanto ...

