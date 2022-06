“Montecarlo Master of Oil 2022” | sul podio azienda di Cerreto Sannita

(Di domenica 12 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – L’altissima qualità delle olive, la cura nella lavorazione, la pregevolezza del prodotto finale, lo sforzo e la capacità imprenditoriale alla fine premiano sempre anche l’impegno più duro e delicato. L’Agricola Zamparelli, iscritta alla sesta edizione del Concorso “of Oil”, si è classificata al 3° posto nella categoria riservata ai “Comuni Bandiera Arancione” ed è stata premiata ieri pomeriggio presso il Parco Princesse Antoinette, in mezzo agli ulivi monegaschi, a Monaco. “Siamo orgogliosi e contenti – dice il consigliere comunale delegato BA e referente regionale Christian De Nicola – di un così prestigioso risultato conseguito da un’di...

"Montecarlo Master of Oil 2022", un'azienda sannita si piazza al terzo posto La rete di imprese "Il Sole del Sannio – Olio Nostrum" di Sant'Agata de'Goti ha ottenuto un importantissimo riconoscimento al Monte Carlo Masters of Olive Oil International Contest 2022, ricevendo un ...Comunicato Stampa – Comune di Cerreto Sannita L'altissima qualità delle olive, la cura nella lavorazione, la pregevolezza del prodotto finale, lo sforzo e la capacità imprenditoriale alla fine premian ...