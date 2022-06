Mondiale Endurance - 24h Le Mans | Toyota vince per la quinta volta consecutiva

(Di domenica 12 giugno 2022) Calato il sipario sulla novantesima edizione della 24 Ore di Lee sul terzo round stagionale del. LaGazoo Racing ha conquistato lavittoriasul Circuit de la Sarthe, mentre nella classe LMP2 il successo è stato conquistato dal team Jota. In GTE-Pro la Porsche firma una strepitosa vittoria, mentre in GTE-Am è la Aston Martin a portarsi a casa i doppi punti della celeberrima gara di durata francese. Hypercar. Potremmo definirla una cavalcata solitaria quella dellaGR nella classe regina di Le, iniziata alle 16 di sabato e conclusasi 24 ore dopo. Ma in una corsa così lunga, dove tutto può succedere, neanche per i nipponici è filato tutto liscio. La #7 guidata da Kobayashi, Lopez e Conway si è ...

toyota_italia : Scaldiamo i motori: Il #TOYOTAGAZOORacing si prepara a competere nella gara del Campionato Mondiale Endurance più f… - Giusepp91371408 : RT @toyota_italia: Scaldiamo i motori: Il #TOYOTAGAZOORacing si prepara a competere nella gara del Campionato Mondiale Endurance più famosa… - samucapi64 : @Kaiser_Gu puoi dirlo forte cazzo! ogni anno è una goduria sentire il mondiale Endurance e specialmente fare nottat… - Seb99F40 : Vorrei ricordare la mitica vittoria a Le Mans, giusto 40 anni fa, di un mostro del Mondiale Endurance e la capostip… - pipposchitt : RT @toyota_italia: Scaldiamo i motori: Il #TOYOTAGAZOORacing si prepara a competere nella gara del Campionato Mondiale Endurance più famosa… -

La Gazzetta dello Sport

... appuntamento di punta e con più fascino del. Sessione terminata, rivivila con la nostra cronaca minuto per minuto 16.10 - Per quanto riguarda la diretta scritta del finale della ......come quarto appuntamento del WorldChampionship. Nei giorni scorsi il costruttore aveva anticipato la composizione dei due equipaggi con i quali l'anno prossimo correrà anche nel... Alpine, Rossi: “Avanti con Formula 1 e Mondiale Endurance Wec” Le Ferrari 488 GTE di AF Corse chiudono al secondo e terzo posto la 24 Ore di Le Mans, terza prova del mondiale endurance, nella classe LMGTE Pro, mentre le vetture di Maranello terminano fuori dal po ...I giapponesi eguagliano un record già appartenente all'Audi. In LMP2 vittoria per la Jota, mentre Porsche e Aston Martin celebrano il successo in GTE-Pro e AM ...