(Di domenica 12 giugno 2022) Designer che rivisitano i costumi tipici e brand che puntano tutto sull’heritage millenario di un paese che, da sempre, affascina il mondo della. Alla Maroc Fashion Week abbiamo visto, ancora una volta, come gli abiti siano capaci di raccontare storie e culture diverse…

Pubblicità

Vanity Fair Italia

Diffusa in Persia e nell'Impero Ottomano, è arrivata in Maghreb con le migrazioni dei popoli ottomani, dove ha preso piede la versionea cui laoccidentale si ispira ciclicamente ......28enne italo -si è raccontata in un'intervista a Luce , il canale di informazione de La Nazione dedicato alle storie di inclusione e diversità, svelando i suoi inizi nel mondo della: ... Moda marocchina: la tradizione diventa glam L'essenza della moda orientale, caratterizzata dalla sua estetica sontuosa, ricca e opulenta, è stata presentata e celebrata durante la prima edizione della "Moroccan Fashion Week" che si è tenuta dal ...La 28enne italo-marocchina ha fatto delle sue collezioni un simbolo dell'integrazione musulmana nel nostro Paese ...