Milano Design Week - Il nuovo Salone dellauto è underground (e sotto il Duomo) (Di domenica 12 giugno 2022) Alla Design Week di Milano una volta era semplicemente il Salone del mobile, ma il suo significato si è progressivamente allargato ben oltre l'interior Design e l'arredamento l'automobile - tradizionalmente autoreferenziale - guarda fuori da sé, e potete stare certi che le fa bene. Da tempo alla ricerca di formule alternative ai classici Saloni - e l'ultima fiera di Monaco che, dai padiglioni chiusi, si è parzialmente riversata nelle strade del centro ne è stata l'ennesimo esempio - trova nell'evento milanese, in cui nei primi anni era un ospite un po' imbucato, una formula interessante, innestandosi furbescamente in un contesto vibrante, vitale e ricco di entusiasmo da parte della gente, e soprattutto aprendo un dialogo con mondi del Design paralleli, in grado di stimolare una ...

