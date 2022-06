Milan, Cerchione: “Poca trasparenza. Elliott? C’è già qualcosa in tribunale” (Di domenica 12 giugno 2022) Salvatore Cerchione, fondatore di 'Blue Skye', ha spiegato i motivi che lo hanno spinto ad abbandonare il CDA del Milan. Le dichiarazioni Leggi su pianetamilan (Di domenica 12 giugno 2022) Salvatore, fondatore di 'Blue Skye', ha spiegato i motivi che lo hanno spinto ad abbandonare il CDA del. Le dichiarazioni

Pubblicità

Gazzetta_it : Cda #Milan, si dimette un consigliere. Che porta Elliott in tribunale - capuanogio : La cessione da #Elliott a #RedBird non subirà alcun blocco dopo le dimissioni dal cda di #Cerchione e l'ipotesi di… - capuanogio : #Cerchione si è dimesso dal cda del #Milan e ha lamentato, al Financial Times, di essere 'scontento di fronte all'o… - MilanWorldForum : Caso Cerchione: si attende il tribunale del Lux Le news -) - Francesco_GZZ : RT @fcin1908it: Milan, “opacità in cessione”: il consigliere Cerchione porta Elliott in tribunale. Financial Times: “Sono 600 i mln prestat… -