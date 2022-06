Meteo prossima settimana, caldo anomalo in alcune regioni d’Italia (Di domenica 12 giugno 2022) Una situazione che in effetti è stata prevista dagli esperti Meteorologi che pronosticano dei giorni di caldo davvero tremendo. Ci stiamo sempre di più avvicinando ai mesi estivi che per… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 12 giugno 2022) Una situazione che in effetti è stata prevista dagli espertirologi che pronosticano dei giorni didavvero tremendo. Ci stiamo sempre di più avvicinando ai mesi estivi che per… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Pubblicità

chatzi__eleni : RT @ilmeteoit: #Meteo: prossima settimana, avvio tra caldo e locali temporali, poi #Scipione al massimo livello; le previsioni https://t.co… - meteo_toscana : METEO SETTE GIORNI: ECCO COME SARÀ IL TEMPO DELLA PROSSIMA SETTIMANA IN TOSCANA - usedtodoirony : Ho guardato il meteo di settimana prossima mi vien da piangere per il caldo - infoitinterno : Meteo: prossima settimana, avvio tra caldo e locali temporali, poi Scipione al massimo livello; le previsioni - ilmeteoit : #Meteo: prossima settimana, avvio tra caldo e locali temporali, poi #Scipione al massimo livello; le previsioni -