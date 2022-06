Mertens lontano da Napoli: per lui l’offerta di un club di Serie A! (Di domenica 12 giugno 2022) L’avventura di Dries Mertens a Napoli sembra stia per giungere al capolinea. L’attaccante belga vorrebbe continuare a Napoli, città ormai del suo cuore da 9 anni, ma le sue richieste sono considerate troppe alte dalla società. Il giocatore chiede due anni di contratto a 2,6 milioni a stagione più un bonus di 1,4 milioni alla firma e le varie provvigioni agli agenti, cifre considerate un po’ alte dal Napoli per un giocatore di 35 anni. Il contratto è in scadenza il 30 giugno, ma all’interno è inserita una clausola che puo’ far scattare il rinnovo automatico per un altro anno a cifre già stabilite. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Roma di José Mourinho starebbe valutando di portare in giallorosso l’attaccante del Napoli. Dries Mertens ... Leggi su rompipallone (Di domenica 12 giugno 2022) L’avventura di Driessembra stia per giungere al capolinea. L’attaccante belga vorrebbe continuare a, città ormai del suo cuore da 9 anni, ma le sue richieste sono considerate troppe alte dalla società. Il giocatore chiede due anni di contratto a 2,6 milioni a stagione più un bonus di 1,4 milioni alla firma e le varie provvigioni agli agenti, cifre considerate un po’ alte dalper un giocatore di 35 anni. Il contratto è in scadenza il 30 giugno, ma all’interno è inserita una clausola che puo’ far scattare il rinnovo automatico per un altro anno a cifre già stabilite. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Roma di José Mourinho starebbe valutando di portare in giallorosso l’attaccante del. Dries...

