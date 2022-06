Mercato Milan – Duarte, l’Istanbul Basaksehir chiede lo sconto: le ultime (Di domenica 12 giugno 2022) Le ultime sul Mercato del Milan. L'Istanbul Basaksehir vuole trattenere Leo Duarte, ma chiede lo sconto: il punto della situazione Leggi su pianetamilan (Di domenica 12 giugno 2022) Lesuldel. L'Istanbulvuole trattenere Leo, malo: il punto della situazione

Pubblicità

CorSport : 'Il #Milan vuole #Gavi, rossoneri pronti a pagare la clausola' ?? - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO MILAN, SEMPRE PIU' VICINO IL RISCATTO DI FLORENZI Alla Roma una cifra di circa 2,7 milioni di eur… - tvdellosport : ?? IL MILAN FA SUL SERIO PER ZANIOLO Come riportato in esclusiva da Alfredo Pedullà, il mercato del Milan entra nel… - AlesMosca1989 : @Marci_Para10 @M1sha13 @Domenic3535 Dybala va verificato dopo gli ultimi 4 anni non proprio da fuoriclasse quale se… - PianetaMilan : #Calciomercato @acmilan – #Duarte, l’ @ibfk2014 chiede lo sconto: le ultime #ACMilan #Milan #SempreMilan -