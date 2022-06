Meloni vola a Marbella per sostenere candidata Vox in Andalusia, 'in campo per amica Olona' (Di domenica 12 giugno 2022) "Dopo aver votato questa mattina, nel giorno di silenzio elettorale in Italia ho raggiunto Marbella per sostenere la candidatura dell'amica Macarena Olona alla presidenza all'Andalusia insieme ai ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 12 giugno 2022) "Dopo aver votato questa mattina, nel giorno di silenzio elettorale in Italia ho raggiuntoperla candidatura dell'Macarenaalla presidenza all'insieme ai ...

Pubblicità

luigi1858 : @matteosalvinimi Salvini non ne azzecchi una, dico una da anni, la Meloni che stà un po’ più zitta di te vola nei sondaggi - Tino43197492 : Lo spread vola a oltre 220 punti, però alla sx non frega niente perché sono loro la maggioranza di governo se ci f… - fainformazione : La Meloni vola in Andausia per sostenere il candidato Vox La candidata Vox, Macarena Olona, ??riceverà il sostegno… - fainfopolitica : La Meloni vola in Andausia per sostenere il candidato Vox La candidata Vox, Macarena Olona, ??riceverà il sostegno… - SuperGiuggiu : @Ferula18 Mah.. io penso sia semplicemente lo stendardo del Bauscia medio. Quello che nonostante la dichiarata igno… -