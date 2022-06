Meloni vola a Marbella per sostenere candidata Vox in Andalusia, ‘in campo per amica Olona’ (Di domenica 12 giugno 2022) (Adnkronos) – “Dopo aver votato questa mattina, nel giorno di silenzio elettorale in Italia ho raggiunto Marbella per sostenere la candidatura dell’amica Macarena Olona alla presidenza all’Andalusia insieme ai patrioti spagnoli guidati da Santiago Abascal”. Sulla sua pagina Fb Giorgia Meloni annuncia di essere volata a Marbella subito dopo aver votato a Roma per sostenere la candidata di Vox, Macarena Olona, alla presidenza del governo andaluso (le elezioni si terranno domenica 19 giugno). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 12 giugno 2022) (Adnkronos) – “Dopo aver votato questa mattina, nel giorno di silenzio elettorale in Italia ho raggiuntoperla candidatura dell’Macarena Olona alla presidenza all’insieme ai patrioti spagnoli guidati da Santiago Abascal”. Sulla sua pagina Fb Giorgiaannuncia di essereta asubito dopo aver votato a Roma perladi Vox, Macarena Olona, alla presidenza del governo andaluso (le elezioni si terranno domenica 19 giugno). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Pubblicità

zazoomblog : Meloni vola a Marbella per sostenere candidata Vox in Andalusia in campo per amica Olona - #Meloni #Marbella… - luigi1858 : @matteosalvinimi Salvini non ne azzecchi una, dico una da anni, la Meloni che stà un po’ più zitta di te vola nei sondaggi - Tino43197492 : Lo spread vola a oltre 220 punti, però alla sx non frega niente perché sono loro la maggioranza di governo se ci f… - fainformazione : La Meloni vola in Andausia per sostenere il candidato Vox La candidata Vox, Macarena Olona, ??riceverà il sostegno… - fainfopolitica : La Meloni vola in Andausia per sostenere il candidato Vox La candidata Vox, Macarena Olona, ??riceverà il sostegno… -