Meloni alle urne per il referendum: “Follia la mascherina al seggio”, ma le fanno notare che non è obbligatoria (Di domenica 12 giugno 2022) Giorgia Meloni ha vota a Roma per i cinque quesiti sulla giustizia, senza rilasciare alcuna dichiarazione perché, come ha spiegato, “c’è il silenzio, non parlo mai durante il voto”. La presidente di FdI ha, però, colto l’occasione per scherzare con i giornalisti presenti. “Il mio colore preferito è il giallo – ha detto rispondendo alla domanda di un fotografo- ma è del Movimento 5 Stelle”. Mentre inseriva le schede nelle urne la leader di Fratelli d’Italia ha rischiato di sbagliare. “Non facciamo casino”, ha detto correggendo la scheda. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 12 giugno 2022) Giorgiaha vota a Roma per i cinque quesiti sulla giustizia, senza rilasciare alcuna dichiarazione perché, come ha spiegato, “c’è il silenzio, non parlo mai durante il voto”. La presidente di FdI ha, però, colto l’occasione per scherzare con i giornalisti presenti. “Il mio colore preferito è il giallo – ha detto rispondendo alla domanda di un fotografo- ma è del Movimento 5 Stelle”. Mentre inseriva le schede nellela leader di Fratelli d’Italia ha rischiato di sbagliare. “Non facciamo casino”, ha detto correggendo la scheda. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

