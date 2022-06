Melissa Satta | Boateng si sposa con Valentina ma Sfregio alla ex | ma davvero? | Foto

(Di domenica 12 giugno 2022) Il colpo basso di Kevin Prince. Forse inevitabile, ma pur sempre un colpo basso. Il 35enne calciatore tedesco di origini ghanesi, ex di Milan e Barcellona (oggi tornato in patria, in forza all'Hertha Berlino), si èto conFradegrada, splendida imprenditrice e campionessa di arti marziali di 30 anni. Una cerimonia romantica e suggestiva a Radicondoli, borgo sulle colline senesi. Evento "intimo", per quanto lo può essere comunque un appuntamento glamour: hanno partecipato un centinaio di invitati e lesono state pubblicate in esclusiva su Instagram dal profilo di Vanity Fair. A dirigere la cerimonia, molto elegante, un esperto del settore come Enzo Miccio. Una particolarità:...

Per il calciatore si tratta del terzo matrimonio, dopo quello con Jennifer Michelle , dal 2007 al 2011, da cui è nato Jermaine - Prince, e quello con, dal 2016 al 2020, da cui è nato ...Per l'ex Milan si tratta del terzo 'sì' dopo quello con Jennifer Michelle (a cui è stato legato dal 2007 al 2011) e(dal 2016 al 2020, mamma di suo figlio Maddox Prince). Polemiche sui ...E se per i "fondamentali" i due si sono ispirati al classico - lei in bianco, lui in scuro - le nozze hanno avuto una "second life" all'avanguardia: sono state celebrate, in contemporanea, anche nel M ...La pubblicazione di matrimonio è apparsa sull’albo pretorio del Comune di Bergamo e non lascia spazio a dubbi: è la numero 235 e riporta i nomi di Boateng Kevin Prince e Fradegrada Valentina, nata a P ...