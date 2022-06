"Meghan Markle? Ecco come finirà". Caprarica, fonti riservate: Harry "usato e spremuto", presto... (Di domenica 12 giugno 2022) Il mistero di William e Harry è anche il mistero di Buckingham Palace e dei Windsor: cosa ha allontanato i due fratelli, forse per sempre, creando una spaccatura senza precedenti all'interno della Famiglia reale britannica? A mettere insieme i pezzi di questo rebus ci prova Antonio Caprarica, storico corrispondente Rai da Londra e grande esperto di Regno Unito e cose di Corte "Da inseparabili a nemici", così il giornalista descrive i due fratelli, figli del principe Carlo e di Lady Diana, nel suo libro William&Harry. Secondo Caprarica, che il Tempo definisce "senza dubbio il massimo conoscitore ed esegeta italiano dei segreti di Buckingham Palace", una risposta alla crisi potrebbe essere Meghan Markle: l'ex attrice americana, sposa di Harry avrebbe ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 12 giugno 2022) Il mistero di William eè anche il mistero di Buckingham Palace e dei Windsor: cosa ha allontanato i due fratelli, forse per sempre, creando una spaccatura senza precedenti all'interno della Famiglia reale britannica? A mettere insieme i pezzi di questo rebus ci prova Antonio, storico corrispondente Rai da Londra e grande esperto di Regno Unito e cose di Corte "Da inseparabili a nemici", così il giornalista descrive i due fratelli, figli del principe Carlo e di Lady Diana, nel suo libro William&. Secondo, che il Tempo definisce "senza dubbio il massimo conoscitore ed esegeta italiano dei segreti di Buckingham Palace", una risposta alla crisi potrebbe essere: l'ex attrice americana, sposa diavrebbe ...

