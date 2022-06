Mascherine alla Maturità, Costa spinge per il no (Di domenica 12 giugno 2022) Mancano pochi giorni dal via agli esami di Maturità ed è cominciato il dibattito sull’utilizzo o meno delle Mascherine da parte degli studenti. A spingere per il no è anche il sottosegretario alla salute Andrea Costa, che auspica che un decreto ad hoc possa essere approvato nel prossimo Consiglio dei ministri del 15 giugno. Intanto, si mantiene pressochè stabile il numero di nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia mentre il numero di dosi di vaccino somministrate ha quasi raggiunto la quota di 138 milioni.La polemica sull’obbligo di Mascherine alla Maturità continua dunque a tenere banco. Nei giorni scorsi, il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi aveva precisato che la decisione sull’utilizzo o meno del dispositivo di protezione durante gli ... Leggi su quotidianodiragusa (Di domenica 12 giugno 2022) Mancano pochi giorni dal via agli esami died è cominciato il dibattito sull’utilizzo o meno delleda parte degli studenti. Are per il no è anche il sottosegretariosalute Andrea, che auspica che un decreto ad hoc possa essere approvato nel prossimo Consiglio dei ministri del 15 giugno. Intanto, si mantiene pressochè stabile il numero di nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia mentre il numero di dosi di vaccino somministrate ha quasi raggiunto la quota di 138 milioni.La polemica sull’obbligo dicontinua dunque a tenere banco. Nei giorni scorsi, il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi aveva precisato che la decisione sull’utilizzo o meno del dispositivo di protezione durante gli ...

