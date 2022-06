Mascherina alla maturità, dai politici agli psicologi appello per esami senza protezioni (Di domenica 12 giugno 2022) Lunedì pomeriggio un vertice tra il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, quello della Salute, Roberto Speranza e i rappresentanti dell'Istituto Superiore di Sanità farà il punto sull'uso dei dispositivi di protezione individuale alla maturità L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 12 giugno 2022) Lunedì pomeriggio un vertice tra il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, quello della Salute, Roberto Speranza e i rappresentanti dell'Istituto Superiore di Sanità farà il punto sull'uso dei dispositivi di protezione individualeL'articolo .

AlexBazzaro : Maturità, il ministro Bianchi: 'La mascherina educa alla sicurezza' Il Ministro Bianchi sta scalando rapidamente l… - MediasetTgcom24 : Maturità, il ministro Bianchi: 'La mascherina educa alla sicurezza' - borghi_claudio : @gabrigabra2003 @Mary_Cric @LilloScara Aspettiamo esito ricorso al TAR e poi vediamo, in ogni caso è fondamentale a… - aspettaaspetta : RT @AlessandraOdri: Il 15 giugno terminerà l'obbligo di portare la #mascherina e la scienza ci dirà se servirà ancora in alcuni luoghi. Per… - orizzontescuola : Mascherina alla maturità, dai politici agli psicologi appello per esami senza protezioni -