Margherita Hack | chi era la donna “nata e vissuta” tra le stelle

Il 12 giugno del 1922 nasceva a Firenze Margherita Hack; una delle menti più brillanti a cui l'Italia ha avuto l'onore di dare i natali. Astrofisica, divulgatrice scientifica, attivista ma, soprattutto, la scienziata delle stelle; colei che dello spazio astronomico, della volte celeste e delle costellazioni ne ha fatto una 'ragione di vita'. Donando un senso di magia alla scienza. Un meraviglioso gioco del destino vuole che le stelle siano proprio scritte nella vita di Margherita Hack; è via delle Cento stelle, a Campo di Marte, il luogo in cui la scienziata italiana vide la luce per la prima volta. E quelle stesse stelle la Hack trascorrerà tutta la vita ad osservarle.

