MARA VENIER: LE NOZZE DI ALBERTO MATANO SONO AMORE PURO E MESSAGGIO CULTURALE (Di domenica 12 giugno 2022) MARA VENIER è ancora emozionata per il rito che ha celebrato sabato pomeriggio a Roma: il matrimonio di ALBERTO MATANO, il popolare conduttore de "La Vita in Diretta" e già volto del Tg1, e Riccardo Mannino, avvocato della Cassazione. La colonna SONOra? "Abbracciame" di Andrea Sannino, invitato dalla speciale celebrante, e "Roma nun fa la stupida stasera", cantata da Claudio Santamaria. MATANO ha fatto coming out in diretta su Rai1, con garbo e delicatezza. Ora l'ufficializzazione di una storia d'AMORE che dura da 15 anni. MARA VENIER non ha trattenuto la commozione: "Quando ho detto la fatidica frase: "Vuoi tu ALBERTO MATANO prendere come tuo ….." mi si è strozzata la voce, non riuscivo più ad andare ...

