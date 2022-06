Malagò: “A Parigi 2024 per fare bene: c’è preoccupazione per medio-lungo periodo” (Di domenica 12 giugno 2022) Giovanni Malagò ha rilasciato un’intervista a ‘L’Italia con voi’. Queste le parole del presidente del CONI: “Sta iniziando una stagione sportiva nel corso della quale ci si comincia a confrontare su grandi percorsi internazionali che arriveranno a chiudere il quadriennio a Parigi. A parte la disastrosa eliminazione dell’Italia dai mondiali di calcio, i risultati continuano a essere molto buoni. Dove onestamente penso che ci saranno problemi seri e importanti è nel medio se non nel lungo termine. A Parigi 2024 faremo comunque molto bene. Ci sono Pilato, Galassi e De Tullio nel nuoto che faranno bene. In prospettiva, Musetti nel tennis e anche la Trevisan che non è giovanissima ma è stata ferma per quattro anni per i problemi che lei ... Leggi su sportface (Di domenica 12 giugno 2022) Giovanniha rilasciato un’intervista a ‘L’Italia con voi’. Queste le parole del presidente del CONI: “Sta iniziando una stagione sportiva nel corso della quale ci si comincia a confrontare su grandi percorsi internazionali che arriveranno a chiudere il quadriennio a. A parte la disastrosa eliminazione dell’Italia dai mondiali di calcio, i risultati continuano a essere molto buoni. Dove onestamente penso che ci saranno problemi seri e importanti è nelse non neltermine. Amo comunque molto. Ci sono Pilato, Galassi e De Tullio nel nuoto che faranno. In prospettiva, Musetti nel tennis e anche la Trevisan che non è giovanissima ma è stata ferma per quattro anni per i problemi che lei ...

