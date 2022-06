Macron senza numeri? Francia al voto, voci di terremoto nelle urne: "Come finirà il presidente” (Di domenica 12 giugno 2022) Non saranno affatto una formalità le elezioni legislative in Francia, con Emmanuel Macron che a due mesi dalla rielezione all'Eliseo rischia di non riuscire ad ottenere la maggioranza assoluta. Rispetto alle presidenziali è cambiato l'avversario: Marine Le Pen si è praticamente eclissata, mentre la scena è stata presa tutta da Jean-Luc Melenchon. La Repubblica si è rivolta al professore Pascal Perrineau per fare il punto della situazione e delineare i possibili scenari futuri. “È difficile immaginare che Macron ora finisca senza una maggioranza. Ma potrebbe essere relativa e non assoluta”, ha dichiarato Perrineau, sostenendo che il presidente francese sta pagando “l'incapacità di costruirsi una classe politica radicata e strutturata. Rimane incredibilmente solo ed è indebolito dal fatto che ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 12 giugno 2022) Non saranno affatto una formalità le elezioni legislative in, con Emmanuelche a due mesi dalla rielezione all'Eliseo rischia di non riuscire ad ottenere la maggioranza assoluta. Rispetto alle presidenziali è cambiato l'avversario: Marine Le Pen si è praticamente eclissata, mentre la scena è stata presa tutta da Jean-Luc Melenchon. La Repubblica si è rivolta al professore Pascal Perrineau per fare il punto della situazione e delineare i possibili scenari futuri. “È difficile immaginare cheora finiscauna maggioranza. Ma potrebbe essere relativa e non assoluta”, ha dichiarato Perrineau, sostenendo che ilfrancese sta pagando “l'incapacità di costruirsi una classe politica radicata e strutturata. Rimane incredibilmente solo ed è indebolito dal fatto che ...

