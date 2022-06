Lutto nella musica, addio al marito di Caterina Caselli: muore a 85 anni il produttore Piero Sugar (Di domenica 12 giugno 2022) Il ricordo del ministro della Cultura Franceschini: 'nella sua lunga carriera ha saputo anticipare i tempi, sperimentare e scommettere su nuovi ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 12 giugno 2022) Il ricordo del ministro della Cultura Franceschini: 'sua lunga carriera ha saputo anticipare i tempi, sperimentare e scommettere su nuovi ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Lutto nel mondo del cinema, trovato morto in casa l'attore Roberto Brunetti, conosciuto come Er Patata. Aveva 55 an… - racoonnn__ : Si è rotto il doccino che faceva luce colorata nella doccia e ora mio padre è un uomo in lutto perché era il suo orgoglio sto male - yajamer : RT @11Giuliano: Selezione: Lucca,muore stroncato da un malore il giornalista Fabio Annunziata. Il malore fatale nella notte Versilia a lut… - Etrurianews : Fu uno degli 'angeli del soccorso' nell'alluvione del 4 novembre 1966 a Grosseto VITERBO - Lutto nel mondo degli ag… - jakclive : la parola del Signore; i vostri orecchi accolgano la parola della sua bocca. Insegnate alle vostre figlie il lament… -