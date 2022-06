L’UNDER 19 FEMMINILE BATTE IL BOLOGNA E VOLA ALLE FINAL FOUR NAZIONALI! (Di domenica 12 giugno 2022) L’UNDER 19 FEMMINILE ripete il 3-1 dell’andata e supera il BOLOGNA. Reti di Prekaj, Termentini e Del Frate. Next step la semiFINALe di sabato prossimo (gara secca, campo neutro) contro la vincente di Torino e Sedriano. Di seguito il tabellino della gara: Pordenone-BOLOGNA: 3-1 GOL: 19? pt Prekaj, 21? Termentini, 27? Del Frate, 47? st Giuliani. PORDENONE: Dorbolò, Cassina (Poli), Rosolen, Nuzzi, Rodaro, Marone (Feltrin), Circosta, Termentini (Goz), Prekaj (Volpatti), Perego, Del Frate (Sam). All. Andrian. BOLOGNA: Sassi, Giuliano (Stagni), Giuliani, Lagazzi (Rimondi), Cavazza, Casale, Maida (Sovrani), Tchen, Zanetti (Sall), Bugamelli, Gabrielli (Michelini). All. Carbone. ARBITRO: Zini. NOTE: nessuna ammonita. Powered by WPeMatico Leggi su udine20 (Di domenica 12 giugno 2022)19ripete il 3-1 dell’andata e supera il. Reti di Prekaj, Termentini e Del Frate. Next step la semie di sabato prossimo (gara secca, campo neutro) contro la vincente di Torino e Sedriano. Di seguito il tabellino della gara: Pordenone-: 3-1 GOL: 19? pt Prekaj, 21? Termentini, 27? Del Frate, 47? st Giuliani. PORDENONE: Dorbolò, Cassina (Poli), Rosolen, Nuzzi, Rodaro, Marone (Feltrin), Circosta, Termentini (Goz), Prekaj (Volpatti), Perego, Del Frate (Sam). All. Andrian.: Sassi, Giuliano (Stagni), Giuliani, Lagazzi (Rimondi), Cavazza, Casale, Maida (Sovrani), Tchen, Zanetti (Sall), Bugamelli, Gabrielli (Michelini). All. Carbone. ARBITRO: Zini. NOTE: nessuna ammonita. Powered by WPeMatico

Pubblicità

udine20 : L’UNDER 19 FEMMINILE BATTE IL BOLOGNA E VOLA ALLE FINAL FOUR NAZIONALI! - - karda70 : RT @Italbasket: Ci siamo: è l'ora delle Finali ?? Costa Masnaga-Reyer Venezia e Stella Azzurra-College Basketball: queste le contendenti al… - Italbasket : Ci siamo: è l'ora delle Finali ?? Costa Masnaga-Reyer Venezia e Stella Azzurra-College Basketball: queste le conten… - espressione24 : AVEZZANO - L''Ekipe Orizzonte Catania' si prende il titolo Under 20 di pallanuoto femminile per il terzo anno conse… - megabasket : L’Umana Reyer under 19 femminile conquista la finale scudetto -