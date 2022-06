Lukaku-Inter: ad oggi non ci sono le condizioni per il ritorno. Le ultime (Di domenica 12 giugno 2022) Lukaku Inter: ad oggi non ci sono le condizioni per il ritorno. Le ultime sul futuro dell’attaccante belga Lukaku non ci sente, vuole solo tornare all’Inter. Secondo Sky Sport però, al momento l’operazione appare molto complessa. Resiste la volontà del belga di lasciare il Chelsea per approdare nuovamente in nerazzurro, ma, in questo momento, spiega l’emittente, non ci sono le condizioni per portare avanti l’affare. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 12 giugno 2022): adnon cileper il. Lesul futuro dell’attaccante belganon ci sente, vuole solo tornare all’. Secondo Sky Sport però, al momento l’operazione appare molto complessa. Resiste la volontà del belga di lasciare il Chelsea per approdare nuovamente in nerazzurro, ma, in questo momento, spiega l’emittente, non cileper portare avanti l’affare. L'articolo proviene da Calcio News 24.

