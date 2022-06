Luca Argentero: «Con il calendario sexy di Max ci ho pagato gli infissi del casale in Umbria» (Di domenica 12 giugno 2022) Il Messaggero intervista Luca Argentero. 44 anni, torinese, è entrato nel mondo dello spettacolo nel 2003 partecipando alla terza edizione del reality Grande Fratello. Negli ultimi due anni ha avuto grande successo con la serie di Rai1 “Doc-Nelle tue mani”. Gli chiedono quali erano i suoi riferimenti da ragazzo. «Di tipo sportivo. Il mio idolo è sempre stato Alberto Tomba. Lui e Andrè Agassi». Tomba, l’alpinista Walter Bonatti e il ciclista Luisin Malabrocca sono i protagonisti del suo spettacolo teatrale del 2019 “È questa la vita che sognavo da bambino?”. Malabrocca, nel dopoguerra, capì che arrivare ultimo al Giro d’Italia, conquistando la Maglia nera, gli dava maggiori vantaggi. Spiega perché ha raccontato un antieroe come lui. «Perché aveva capito il sistema e come fotterlo. Un antesignano del marketing». Parla degli inizi del suo percorso ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 12 giugno 2022) Il Messaggero intervista. 44 anni, torinese, è entrato nel mondo dello spettacolo nel 2003 partecipando alla terza edizione del reality Grande Fratello. Negli ultimi due anni ha avuto grande successo con la serie di Rai1 “Doc-Nelle tue mani”. Gli chiedono quali erano i suoi riferimenti da ragazzo. «Di tipo sportivo. Il mio idolo è sempre stato Alberto Tomba. Lui e Andrè Agassi». Tomba, l’alpinista Walter Bonatti e il ciclista Luisin Malabrocca sono i protagonisti del suo spettacolo teatrale del 2019 “È questa la vita che sognavo da bambino?”. Malabrocca, nel dopoguerra, capì che arrivare ultimo al Giro d’Italia, conquistando la Maglia nera, gli dava maggiori vantaggi. Spiega perché ha raccontato un antieroe come lui. «Perché aveva capito il sistema e come fotterlo. Un antesignano del marketing». Parla degli inizi del suo percorso ...

