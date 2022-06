Lotta al tumore al seno, visite gratuite al Corso Garibaldi con l’associazione Sannio Donna (Di domenica 12 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Ecografia al seno: è questo l’esame diagnostico cui si sono sottoposte trenta donne nel Corso di altrettante visite mediche dedicate questa mattina alla prevenzione e al controllo ai fini dell’accertamento in tempo utile dell’eventuale presenza di cellule cancerogene nella mammella. l’associazione Sannio Donna, con il supporto della Croce Rossa, è scesa in campo in piazza Castello, con un camper per uno screening gratuito dedicato a tutte le donne. Milena Pregnolato dell’associazione, accompagnata anche da Pasquale Zagarese, senologo in pensione dell’Ospedale “Rummo”, che ha effettuato le viste, ha voluto assicurare sul proprio personale impegno e quello dell’associazione circa la prosecuzione ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 12 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Ecografia al: è questo l’esame diagnostico cui si sono sottoposte trenta donne neldi altrettantemediche dedicate questa mattina alla prevenzione e al controllo ai fini dell’accertamento in tempo utile dell’eventuale presenza di cellule cancerogene nella mammella., con il supporto della Croce Rossa, è scesa in campo in piazza Castello, con un camper per uno screening gratuito dedicato a tutte le donne. Milena Pregnolato del, accompagnata anche da Pasquale Zagarese,logo in pensione dell’Ospedale “Rummo”, che ha effettuato le viste, ha voluto assicurare sul proprio personale impegno e quello delcirca la prosecuzione ...

