Loki, Tom Hiddleston sui cambiamenti e la sessualità del "primo personaggio Marvel queer" (Di domenica 12 giugno 2022) L'interprete di Loki Tom Hiddleston parla delle trasformazioni del suo personaggio, di mitologia, e di ciò che deve essere sullo schermo al giorno d'oggi. La seconda stagione di Loki è in fase di sviluppo, e presto rivedremo Tom Hiddleston indossare i panni del Dio dell'Inganno in televisione. Intanto però l'attore parla del suo personaggio e di tutte le sue trasformazioni con Lily James, raccontando ciò che per lui dovrebbe portare sullo schermo un mondo come quello del MCU. "Loki ha subito così tanti cambiamenti nel corso degli anni. Ottenni il ruolo quando avevo 29 anni, ora ne ho 41" osserva l'attore durante il segmento Actors on Actors di Variety. "I primi tempi, con le parrucche e il costume, cercavo sempre di far andare oltre … Leggi su movieplayer (Di domenica 12 giugno 2022) L'interprete diTomparla delle trasformazioni del suo, di mitologia, e di ciò che deve essere sullo schermo al giorno d'oggi. La seconda stagione diè in fase di sviluppo, e presto rivedremo Tomindossare i panni del Dio dell'Inganno in televisione. Intanto però l'attore parla del suoe di tutte le sue trasformazioni con Lily James, raccontando ciò che per lui dovrebbe portare sullo schermo un mondo come quello del MCU. "ha subito così tantinel corso degli anni. Ottenni il ruolo quando avevo 29 anni, ora ne ho 41" osserva l'attore durante il segmento Actors on Actors di Variety. "I primi tempi, con le parrucche e il costume, cercavo sempre di far andare oltre …

