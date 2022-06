Liverpool, al lavoro per blindare Keita (Di domenica 12 giugno 2022) Il Liverpool è all'opera per rinnovare uno dei suoi centrocampisti. Secondo quanto riporta Football Insider, il club inglese sta... Leggi su calciomercato (Di domenica 12 giugno 2022) Ilè all'opera per rinnovare uno dei suoi centrocampisti. Secondo quanto riporta Football Insider, il club inglese sta...

Pubblicità

lena_stefano : @pap1pap La propietà del Liverpool ha fatto un lavoro pazzesco di supporto all allenatore nei primi 3 anni .. inves… - furgeTX : @hoodiesa7va @ildumba @Maicuntent1986 @NandoPiscopo1 @cesololinter194 @scar15385 @GiovaB95 Eh ma è proprio per quel… - LucaManinetti : RT @SempreMilanit: ?? Il #Liverppol saluta #Origi ?? E lo ringrazia per il lavoro svolto #SempreMilan #Milan - SempreMilanit : ?? Il #Liverppol saluta #Origi ?? E lo ringrazia per il lavoro svolto #SempreMilan #Milan - thomas_novello9 : @ale87bs @Gianniandrea @Marco562017 @GiAdUzZoLa90 Il Liverpool la programmando quando è arrivato Klopp... Il Chelse… -