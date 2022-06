LIVE – Verona-Udine 0-0, gara-4 finale playoff 2022 basket Serie A2 RISULTATO IN DIRETTA (Di domenica 12 giugno 2022) La DIRETTA testuale di Tezenis Verona-Apu Old Wild West Udine, sfida valida come gara-4 della finale del Tabellone Oro dei playoff di Serie A2 2021/2022 di basket. Dopo una vittoria a testa in Friuli, gli scaligeri hanno vinto la prima gara in Veneto, e hanno quindi ora la possibilità di chiudere la Serie sfruttando nuovamente la spinta del proprio pubblico; per Udine, invece, la necessità di vincere per trascinare la Serie a gara-5, nuovamente in Friuli. La palla a due è in programma alle ore 20:45 di domenica 12 giugno, con Sportface che vi fornirà un LIVE aggiornato. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI e CALENDARIO DI TUTTE LE ... Leggi su sportface (Di domenica 12 giugno 2022) Latestuale di Tezenis-Apu Old Wild West, sfida valida come-4 delladel Tabellone Oro deidiA2 2021/di. Dopo una vittoria a testa in Friuli, gli scaligeri hanno vinto la primain Veneto, e hanno quindi ora la possibilità di chiudere lasfruttando nuovamente la spinta del proprio pubblico; per, invece, la necessità di vincere per trascinare la-5, nuovamente in Friuli. La palla a due è in programma alle ore 20:45 di domenica 12 giugno, con Sportface che vi fornirà unaggiornato. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI e CALENDARIO DI TUTTE LE ...

Pubblicità

RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Franco Battiato - La cura (Live At Arena di Verona / 2013) - CastelluccioS : RT @EssePress: La mia intervista ai ragazzi de @ilvolo, stasera e domani a Taormina con due nuove tappe del tour “Il Volo live in concert”,… - IlVoloSvizzera : RT @EssePress: La mia intervista ai ragazzi de @ilvolo, stasera e domani a Taormina con due nuove tappe del tour “Il Volo live in concert”,… - infoitsport : LIVE - Playoff Finale A2 Scaligera Verona- APU OWW Udine, 61-50: ultimo quarto - infoitsport : LIVE – Verona-Udine, gara-4 finale playoff 2022 basket Serie A2 RISULTATO IN DIRETTA -