LIVE Tiro con l'arco, Europei 2022 in DIRETTA: l'Italia sfida la Spagna nella finale per l'oro! (Di domenica 12 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale a squadra maschile dei Campionati Europei di Tiro con l'arco 2022. l'Italia è già sul podio nella prova a squadre maschile e ora insegue la medaglia d'oro affrontando in finale la Spagna. Mauro Nespoli, Alessandro Paoli e Federico Musolesi hanno collezionato tre vittorie consecutive nelle eliminatorie raggiungendo così la finale per la medaglia d'oro nella prova a squadre. Il trio azzurro ha debuttato agli ottavi con un buon successo sul Portogallo per 6-2 (56-53, 53-55, 56-53, 53-50), prima di regolare la temibile Ucraina allo shoot-off ...

