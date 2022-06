LIVE Tiro con l’arco, Europei 2022 in DIRETTA: l’Italia demolisce la Spagna 5-1 e conquista l’oro continentale a squadre! (Di domenica 12 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.05: Si chiude qui la nostra DIRETTA, grazie per averci seguito e buona giornata 12.04: la Spagna ha pagato un avvio a rilento, l’Italia è stata più precisa e continua. Inizia da qui la marcia di avvicinamento degli azzurri verso Parigi 2024 dove gli azzurri vogliono tornare ad essere protagonisti dopo il flop di Tokyo al maschile 12.03: Che finale incredibile! l’Italia era spalle al muro nel terzo set, servivano 3 dieci dopo il triplo 10 degli spagnoli e Federico Musolesi, Mauro Nespoli ed Alessandro Paoli non hanno sbagliato portando a casa il punto che significa oro continentale a squadre maschile 12.01: CAMPIONIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII D’EUROPAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! DIECI DI PAOLI E ... Leggi su oasport (Di domenica 12 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.05: Si chiude qui la nostra, grazie per averci seguito e buona giornata 12.04: laha pagato un avvio a rilento,è stata più precisa e continua. Inizia da qui la marcia di avvicinamento degli azzurri verso Parigi 2024 dove gli azzurri vogliono tornare ad essere protagonisti dopo il flop di Tokyo al maschile 12.03: Che finale incredibile!era spalle al muro nel terzo set, servivano 3 dieci dopo il triplo 10 degli spagnoli e Federico Musolesi, Mauro Nespoli ed Alessandro Paoli non hanno sbagliato portando a casa il punto che significa oroa squadre maschile 12.01: CAMPIONIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII D’EUROPAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! DIECI DI PAOLI E ...

